Тарасова (Васильева) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Васильева) Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Тарасова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Тарасов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Тарасова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Тарасов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Александр Иванович

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