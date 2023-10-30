Тарасова (Васильева) Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Тарасова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Тарасов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Тарасова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Тарасов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно