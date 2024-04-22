Трофим Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим Федотов

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Федот Максимов

Мать: Васса Исакова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1772

Сын: Семён Трофимов

Мать ребёнка: Марина Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Яков Трофимов

Мать ребёнка: Марина Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Трофим Трофимов

Мать ребёнка: Марина Васильева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Васильева

Смерть
Неизвестно
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