Трофим Федотов
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Федот Максимов
Мать: Васса Исакова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Семён Трофимов
Мать ребёнка: Марина Васильева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Яков Трофимов
Мать ребёнка: Марина Васильева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Трофим Трофимов
Мать ребёнка: Марина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Васильева
Смерть
Неизвестно