Радостева Екатерина Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1887 ст.
Сын: Радостев Александр
Отец ребёнка: Радостев Семен Ильин
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 15
Смерть
Неизвестно