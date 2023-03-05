Радостева Екатерина Прокопиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радостева Екатерина Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1887 ст.

Сын: Радостев Александр

Отец ребёнка: Радостев Семен Ильин

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 15
Смерть
Неизвестно
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