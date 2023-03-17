Васнев Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Васнев Леонтий
Мать: Матрена Калимантьевна
Рождение ребёнка
01.09.1945
Мать ребёнка: Васнева Анастасия Васильевна
Тафино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.01.1950
Дочь: Абдрафикова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Васнева Анастасия Васильевна
Тынково, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно