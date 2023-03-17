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Васнев Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Васнев Леонтий

Мать: Матрена Калимантьевна

Рождение ребёнка
01.09.1945

Сын: Васнев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Васнева Анастасия Васильевна

Тафино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.01.1950

Дочь: Абдрафикова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Васнева Анастасия Васильевна

Тынково, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васнева Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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