Белов Владимир Андреянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1968
Дочь: Белова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Белова Нина Александровна
Рождение ребёнка
18.02.1973
Сын: Белов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Белова Нина Александровна
Смерть
2007