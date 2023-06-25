Белов Владимир Андреянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Владимир Андреянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1968

Дочь: Белова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Белова Нина Александровна

Рождение ребёнка
18.02.1973

Сын: Белов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Белова Нина Александровна

Смерть
2007
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