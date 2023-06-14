Захарова (Прокофьева) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокофьев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Растворова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович
Марьино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газизова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Надежда
Отец ребёнка: не указан