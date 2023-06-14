Захарова (Прокофьева) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Прокофьева) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокофьев Михаил

Мать: Прокофьева Фоксинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Растворова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович

Марьино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газизова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Надежда

Отец ребёнка: не указан

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