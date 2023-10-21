Сафон
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Параскева Сафонова
Мать ребёнка: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидор Сафонов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно