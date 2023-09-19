Щукина Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Екатерина Петровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

05.12.1907

Дата смерти

03.07.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
05.09.1934

Дочь: Куликова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Щукин Григорий Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.1989
малаховка
Похороны
Неизвестно
малаховка
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