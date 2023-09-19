Щукина Екатерина Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.12.1907
Дата смерти03.07.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
05.09.1934
Дочь: Куликова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Щукин Григорий Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.1989
малаховка
Похороны
Неизвестно
малаховка