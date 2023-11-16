Суржко (Ковалева) Пелагея Филипповна
Место рожденияНово-Александровка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ново-Александровка
Бракосочетание
19.01.1875
село Могилево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкова Мария Мифодиевна
Отец ребёнка: Суржко Мифодий (Мефодий) Дмитриевич (Димитриевич)
Смерть
Неизвестно