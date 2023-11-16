Суржко (Ковалева) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суржко (Ковалева) Пелагея Филипповна

Место рождения

Ново-Александровка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново-Александровка
Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Суржко Мифодий (Мефодий) Дмитриевич (Димитриевич)

село Могилево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкова Мария Мифодиевна

Отец ребёнка: Суржко Мифодий (Мефодий) Дмитриевич (Димитриевич)

Смерть
Неизвестно
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