Юрков (Юркова) Мария Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Юрков Харитон
Мать: Юрков Ксения Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Иван Федорович
Смерть
2003
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика