Юрков (Юркова) Мария Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков (Юркова) Мария Харитоновна

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Место рождения

Фоки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Юрков Харитон

Мать: Юрков Ксения Кирилловна

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрков Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Иван Федорович

Смерть
2003
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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