Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Аверьянов Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Аверьянов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Иван Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евстафьевич
Смерть
Неизвестно