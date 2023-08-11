Евдокия Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: Акилина Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Ларионов
Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Ильинской слободы крестьянин Степан Ильин д. Игумново крестьянская дочь девица Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Ларионов
Смерть
Неизвестно