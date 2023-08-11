Евдокия Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1856

Дочь: Акилина Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Ларионов

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Ильинской слободы крестьянин Степан Ильин д. Игумново крестьянская дочь девица Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Ларионов

Смерть
Неизвестно
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