Колесниченко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесниченко Георгий(Егор) Федорович
Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Мария Федоровна
Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колесниченко Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич
Смерть
Неизвестно