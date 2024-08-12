Колесниченко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесниченко Георгий(Егор) Федорович

Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Мария Федоровна

Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниченко Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колесниченко Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Колесниченко Федор Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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