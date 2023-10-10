Исмагилова (Халитова) Клара Гумеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилова (Халитова) Клара Гумеровна

Место рождения

Большой Битаман, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.04.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Битаман, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1964

Сын: Исмагилов Альберт Растамович

Отец ребёнка: Исмагилов Растам Абубакирович

Рождение ребёнка
25.12.1967

Сын: Исмагилов Айрат Растамович

Отец ребёнка: Исмагилов Растам Абубакирович

Москва, город федерального значения Москва
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