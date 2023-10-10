Исмагилова (Халитова) Клара Гумеровна
Место рождения
Дата рождения30.04.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1964
Сын: Исмагилов Альберт Растамович
Отец ребёнка: Исмагилов Растам Абубакирович
Рождение ребёнка
25.12.1967
Сын: Исмагилов Айрат Растамович
Отец ребёнка: Исмагилов Растам Абубакирович
Москва, город федерального значения Москва