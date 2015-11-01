Рощупкин Ярослав Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощупкин Ярослав Денисович

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

01.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.2015

Отец: Рощупкин Денис Юрьевич

Мать: Тарасова Алина Александровна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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