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Рощупкин Ярослав Денисович
Рощупкин Ярослав Денисович
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Место рождения
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
Дата рождения
01.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Рощупкин Денис Юрьевич
1992 г.р.
Мать
Тарасова Алина Александровна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.2015
Отец:
Рощупкин Денис Юрьевич
Мать:
Тарасова Алина Александровна
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
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