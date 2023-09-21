Горбунова (Булатникова) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова (Булатникова) Евдокия Никитична

Горбунова (Булатникова) Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Паутова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Румянцева Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дмитриевых Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Горбунов Семен Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close