Горбунова (Булатникова) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Паутова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Румянцева Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дмитриевых Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Горбунов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно