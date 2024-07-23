Шумилович Фома Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилович Фома Фомич

Шумилович Фома Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

21.05.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Груша (Агриппина) Фомиинична

Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилович Николай Фомич

Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Кононова Софья Фоминична

Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Любанова Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Шумилович Григорий Фомич

Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна

Смерть
21.05.1909 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.