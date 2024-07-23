Шумилович Фома Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842 ст.
Дата смерти21.05.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Груша (Агриппина) Фомиинична
Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Кононова Софья Фоминична
Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Любанова Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1874 ст.
Мать ребёнка: Шумилович Евдокия Степановна
Смерть
21.05.1909 ст.