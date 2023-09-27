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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кузнецова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Глушенков Андрей
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Велегуре Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Глушенков Андрей
Курская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка
Рождение ребёнка
1904
Сын: Глушенков (glushenkov) Василий Андреевич
Отец ребёнка: Глушенков Андрей
село Быковка, Дмитриевского района, Курской области
Смерть
Неизвестно