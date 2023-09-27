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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кузнецова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Глушенков Андрей

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Велегуре Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Глушенков Андрей

Курская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка
Рождение ребёнка
1904

Сын: Глушенков (glushenkov) Василий Андреевич

Отец ребёнка: Глушенков Андрей

село Быковка, Дмитриевского района, Курской области
Смерть
Неизвестно
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