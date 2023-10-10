Ташинов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1941
Воинское звание: ефрейтор
Военная награда
31.03.1945
Воинское звание: ефрейтор Кто наградил: 310 сд Наименование награды: Орден Славы III степени Номер документа: 17/н
Военная награда
09.05.1945
Воинское звание: ефрейтор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно