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Ташинов Петр Андреевич

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
1941
Воинское звание: ефрейтор
Военная награда
31.03.1945
Воинское звание: ефрейтор Кто наградил: 310 сд Наименование награды: Орден Славы III степени Номер документа: 17/н
Военная награда
09.05.1945
Воинское звание: ефрейтор Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
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