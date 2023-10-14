Шарафутдинова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.?

Отец: не указан

Мать: Шарафутдинова Роза

Рождение ребёнка
09.02.1989

Дочь: Саниякова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Санияков Виктор Семенович

Рождение ребёнка
08.07.1992

Сын: Санияков Степан Викторович

Отец ребёнка: Санияков Виктор Семенович

Смерть
Неизвестно
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