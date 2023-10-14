Шарафутдинова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.?
Отец: не указан
Мать: Шарафутдинова Роза
Рождение ребёнка
09.02.1989
Дочь: Саниякова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Санияков Виктор Семенович
Рождение ребёнка
08.07.1992
Сын: Санияков Степан Викторович
Отец ребёнка: Санияков Виктор Семенович
Смерть
Неизвестно