Пономарев Платон Тимофеевич 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарев Платон Тимофеевич

Место рождения

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1848

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Пономарев Тимофей Хрисанорович

Мать: Пономарева (Лыхина) Евдокия Игнатьевна

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева (Потапова) Агриппина Якимовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пономарев Иван Платонович

Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Агриппина Якимовна

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пономарев Иннокентий Платонович

Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Агриппина Якимовна

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1910
Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
от водянки

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