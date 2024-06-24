Пономарев Платон Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Пономарев Иван Платонович
Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Агриппина Якимовна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пономарев Иннокентий Платонович
Мать ребёнка: Пономарева (Потапова) Агриппина Якимовна
Смерть
1910
от водянки