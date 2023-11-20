Злобина Анна Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Анна Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Злобин Назар Козмин

Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Злобин Ефрем Козмин

Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Аксинья Козмина

Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Злобин Зиновей Козмин

Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Зиновья Козмина

Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Козма Федоров

Смерть
Неизвестно
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