Злобина Анна Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Злобин Назар Козмин
Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Злобин Ефрем Козмин
Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Аксинья Козмина
Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Зиновья Козмина
Отец ребёнка: Злобин Козма Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злобин Козма Федоров
Смерть
Неизвестно