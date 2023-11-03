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Ротов Василиск Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ротов Андрей Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1836

Жена: Ротова Акилина Михеева

Рождение ребёнка
19.01.1839

Дочь: Спичева? Ксения Васильева

Мать ребёнка: Ротова Акилина Михеева

Рождение ребёнка
Около ?.09.1841

Дочь: Устинья Васильева

Мать ребёнка: Ротова Акилина Михеева

Рождение ребёнка
07.04.1848

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Климова Варвара Василискова

Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
24.01.1864

Сын: Ротов Григорий Василисков

Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Дмитрий Василисков

Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Васильева

Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротова Наталья Матвеева

Смерть
Неизвестно
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