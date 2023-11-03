Ротов Василиск Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ротов Андрей Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1836
Жена: Ротова Акилина Михеева
Рождение ребёнка
19.01.1839
Дочь: Спичева? Ксения Васильева
Мать ребёнка: Ротова Акилина Михеева
Рождение ребёнка
Около ?.09.1841
Дочь: Устинья Васильева
Мать ребёнка: Ротова Акилина Михеева
Рождение ребёнка
07.04.1848
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Климова Варвара Василискова
Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
24.01.1864
Сын: Ротов Григорий Василисков
Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Васильева
Мать ребёнка: Ротова Наталья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ротова Наталья Матвеева
Смерть
Неизвестно