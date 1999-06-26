(Лейло) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1934
Дата смерти26.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934
Отец: Лейло Алексей
Мать: Лейло Анна
Рождение ребёнка
03.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугачев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугачев Алексей
Смерть
26.06.1999