(Лейло) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лейло) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1934

Дата смерти

26.06.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934

Отец: Лейло Алексей

Мать: Лейло Анна

Рождение ребёнка
03.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугачев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугачев Алексей

Смерть
26.06.1999
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