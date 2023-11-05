Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Смерть
После 1787