Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина

Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Смерть
После 1787
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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