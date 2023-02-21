Поддубная Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1973
Сын: Поддубный Владимир Петрович
Отец ребёнка: Поддубный Петр
Рождение ребёнка
14.10.?
Дочь: Поддубная Людмила Петровна
Отец ребёнка: Поддубный Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поддубный Петр
Смерть
Неизвестно