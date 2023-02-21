Поддубная Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубная Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1973

Сын: Поддубный Владимир Петрович

Отец ребёнка: Поддубный Петр

Рождение ребёнка
14.10.?

Дочь: Поддубная Людмила Петровна

Отец ребёнка: Поддубный Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поддубный Петр

Смерть
Неизвестно
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