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Космачёва Акулина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космачёв Фёдор Платонович

Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космачёв Егор Платонович

Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Космачёва Екатерина Платоновна

Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космачёв Василий Платонович

Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович

Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Космачёв Иван Платонович

Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович

Смерть
Неизвестно

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