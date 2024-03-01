Космачёва Акулина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космачёв Фёдор Платонович
Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Космачёва Екатерина Платоновна
Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космачёв Василий Платонович
Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович
Рождение ребёнка
18.06.1928
Отец ребёнка: Космачёв Платон Павлович
Смерть
Неизвестно