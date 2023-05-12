Рябова (Лебедева) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985
Отец: не указан
Бракосочетание
19.07.2014
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.10.2015
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.09.2022
Дочь: Рябова Сияна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан