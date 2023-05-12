Рябова (Лебедева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Лебедева) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1985

Отец: не указан

Мать: Лебедева Наталья Алексеевна

Бракосочетание
19.07.2014

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.10.2015

Сын: Рябов Марк Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.09.2022

Дочь: Рябова Сияна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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