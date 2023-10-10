Володин Григорий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Григорий Варфоломеевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Сергеев Варфоломей Яковлевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Володин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Володина Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Володин Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Володина Екатерина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Екатерина

Смерть
1819
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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