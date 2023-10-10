Володин Григорий Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Сергеев Варфоломей Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Володин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Володина Екатерина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Володин Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Володина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина Екатерина
Смерть
1819
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область