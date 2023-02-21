Гульниза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульниза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Мазит Абдулвагапов

Отец ребёнка: Абдулвагап Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Абдюш Абдулвагапов

Отец ребёнка: Абдулвагап Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Абдулвагапова

Отец ребёнка: Абдулвагап Абдулсалимов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулвагап Абдулсалимов

Смерть
Неизвестно
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