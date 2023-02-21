Гульниза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мазит Абдулвагапов
Отец ребёнка: Абдулвагап Абдулсалимов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Абдюш Абдулвагапов
Отец ребёнка: Абдулвагап Абдулсалимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Абдулвагапова
Отец ребёнка: Абдулвагап Абдулсалимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно