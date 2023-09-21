Ломбардо Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1895 ст.
Сын: Ломбардо Матвей Матвеевич
Мать ребёнка: Ломбардо Мария Эмма Ида Густавовна
Рождение ребёнка
28.12.1896
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ломбардо Мария Эмма Ида Густавовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульгина Маргарита Матвеевна
Мать ребёнка: Ломбардо Мария Эмма Ида Густавовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно