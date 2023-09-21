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Ломбардо Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1895 ст.

Сын: Ломбардо Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Ломбардо Мария Эмма Ида Густавовна

Рождение ребёнка
28.12.1896

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ломбардо Мария Эмма Ида Густавовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульгина Маргарита Матвеевна

Мать ребёнка: Ломбардо Мария Эмма Ида Густавовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломбардо Мария Эмма Ида Густавовна

Смерть
Неизвестно
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