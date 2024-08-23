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Борзов Феодор Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Борзов Иоанн

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Борзов Стефан Феодорович

Мать ребёнка: Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Борзов Петр Феодорович

Мать ребёнка: Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Борзова) Анфиса Феодоровна

Мать ребёнка: Ксения Стефановна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Борзов Сергий Феодорович

Мать ребёнка: Ксения Стефановна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Борзов Иоанн Феодорович

Мать ребёнка: Ксения Стефановна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1825

Дочь: Комасова (Борзова) Марья Федоровна

Мать ребёнка: Ксения Стефановна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Борзов Фрол Феодорович

Мать ребёнка: Ксения Стефановна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1830
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

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