Борзов Феодор Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Борзов Иоанн
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Борзова) Анфиса Феодоровна
Мать ребёнка: Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
01.04.1825
Дочь: Комасова (Борзова) Марья Федоровна
Мать ребёнка: Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Ксения Стефановна
Смерть
1830