Марфа Харламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Харламова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Козьмин

Фетисово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Козьмин

Фетисово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Козьмин

Фетисово, Одоевский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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