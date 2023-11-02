Марфа Харламова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Козьмин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Козьмин
Смерть
Неизвестно