Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сонина Настасья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Василиса Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно