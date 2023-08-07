Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сонина Настасья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Василиса Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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