Бабаранова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1959
Дата смерти25.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаранова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Бабаранов Константин Иннокентьевич
Рождение ребёнка
30.09.1980
Сын: Бабаранов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Бабаранов Константин Иннокентьевич
Смерть
25.10.2017