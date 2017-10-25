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Бабаранова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1959

Дата смерти

25.10.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959

Отец: не указан

Мать: Харахова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаранова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Бабаранов Константин Иннокентьевич

Рождение ребёнка
30.09.1980

Сын: Бабаранов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Бабаранов Константин Иннокентьевич

Смерть
25.10.2017

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