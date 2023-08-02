Мухаматдинов Антон Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматдинов Антон Тагирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.2003

Дочь: Мухаматдинова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Мухаматдинова Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
25.05.2010

Сын: Мухаматдинов Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Мухаматдинова Ольга Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаматдинова Ольга Вячеславовна

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