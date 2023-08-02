Мухаматдинов Антон Тагирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.2003
Дочь: Мухаматдинова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Мухаматдинова Ольга Вячеславовна
Рождение ребёнка
25.05.2010
Сын: Мухаматдинов Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Мухаматдинова Ольга Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно