Мухортов Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортов Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухортов Иван

Мать: Мухортова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухортова Светлана Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елистратова Марина Владимировна

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