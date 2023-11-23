Полозов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолозов Иван Петрович

Полозов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1867

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1867

Отец: Полозов Петр Иванович

Мать: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close