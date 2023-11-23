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Полозов Иван Петрович
Полозов Иван Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1867
Пол
Мужской
Отец
Полозов Петр Иванович
1834 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1867
Отец:
Полозов Петр Иванович
Мать:
?
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