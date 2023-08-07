Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Василий Алексеевич

Мать: Агафья Даниловна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Николай Андреевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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