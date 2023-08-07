Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Василий Алексеевич
Мать: Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Николай Андреевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно