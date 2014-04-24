Тен Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1939
Дата смерти24.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939
Отец: Тен Кук Чун
Мать: Цой Мария
Рождение ребёнка
11.04.1968
Дочь: Тен Светлана Степановна
Мать ребёнка: Ким Мария
Рождение ребёнка
?.12.1972
Мать ребёнка: Ким Виктория
Рождение ребёнка
?.07.1975
Мать ребёнка: Ким Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким Мария
Смерть
24.04.2014