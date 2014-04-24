Тен Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1939

Дата смерти

24.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939

Отец: Тен Кук Чун

Мать: Цой Мария

Рождение ребёнка
11.04.1968

Дочь: Тен Светлана Степановна

Мать ребёнка: Ким Мария

Рождение ребёнка
?.12.1972

Сын: Тен Александр Степанович

Мать ребёнка: Ким Виктория

Рождение ребёнка
?.07.1975

Сын: Тен Евгений Степанович

Мать ребёнка: Ким Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Мария

Смерть
24.04.2014
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