Усольцева Марья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Усольцев Михайло Адрианович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Усольцев Михайло Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно