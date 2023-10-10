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Голышин Иван Михайлов

Место рождения

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Голышин Михаил Федоров

Мать: Голышина Екатерина Григорьева

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Голышин Федор Иванов

Мать ребёнка: Голышина Фекла Григорьева

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Голышина Фекла Григорьева

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1897

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Голышина Фекла Григорьева

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голышина Фекла Григорьева

Смерть
Неизвестно
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