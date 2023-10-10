Голышин Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1877
Сын: Голышин Федор Иванов
Мать ребёнка: Голышина Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Голышина Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
28.07.1897
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Голышина Фекла Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно