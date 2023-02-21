Дайнека Савва Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1860
Ф 136, оп 22, д 9 Стр 13 об - 14 5 ноября крещён Крёстные: Станислав Никифоров Дайнека и Наста Михайловна по мужу Дубен
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Жена: Самцева Мария Самсоновна
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно