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Дайнека Савва Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1860

Отец: Дайнека Венедикт Васильевич

Мать: Дайнека Мария Корнеевна

Ф 136, оп 22, д 9 Стр 13 об - 14 5 ноября крещён Крёстные: Станислав Никифоров Дайнека и Наста Михайловна по мужу Дубен
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Жена: Самцева Мария Самсоновна

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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