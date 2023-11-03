Бутакова (Бородихина) Акилина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородихин Николай 1 Афанасьев
Мать: Бородихина ?
Бракосочетание
07.02.1837
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Каргапольцева Евгения Дмитриева
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
20.01.1848
Сын: Бутаков Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
03.10.1851
Сын: Бутаков Дионисий Дмитриев
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Веремская Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов
Смерть
Неизвестно