Бутакова (Бородихина) Акилина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Бородихина) Акилина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородихин Николай 1 Афанасьев

Мать: Бородихина ?

Бракосочетание
07.02.1837

Муж: Бутаков Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Каргапольцева Евгения Дмитриева

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
20.01.1848

Сын: Бутаков Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
03.10.1851

Сын: Бутаков Дионисий Дмитриев

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Веремская Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Бутаков Дмитрий Иосифов

Смерть
Неизвестно
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