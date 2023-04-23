Красиков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1904 ст.

Сын: Красиков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Красикова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красикова Мария Ивановна

Дворянский титул
Неизвестно
Дворянин.
Смерть
Неизвестно
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