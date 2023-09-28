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Широбокова Марина Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Трефилова Ольга Парфёновна

Отец ребёнка: Широбоков Парфён Андреевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Миронова Анна Парфёновна

Отец ребёнка: Широбоков Парфён Андреевич

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1865 ст.

Сын: Широбоков Никита Парфёнович

Отец ребёнка: Широбоков Парфён Андреевич

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Восприемник
11.10.1870 ст.
Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Параскева Алексеевна Тронина
Рождение ребёнка
07.02.1872 ст.

Сын: Широбоков Фёдор Парфёнович

Отец ребёнка: Широбоков Парфён Андреевич

Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широбоков Парфён Андреевич

Смерть
Неизвестно
Подка малая, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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