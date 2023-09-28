Широбокова Марина Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Трефилова Ольга Парфёновна
Отец ребёнка: Широбоков Парфён Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Миронова Анна Парфёновна
Отец ребёнка: Широбоков Парфён Андреевич
Рождение ребёнка
04.09.1865 ст.
Сын: Широбоков Никита Парфёнович
Отец ребёнка: Широбоков Парфён Андреевич
Восприемник
11.10.1870 ст.
Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Параскева Алексеевна Тронина
Рождение ребёнка
07.02.1872 ст.
Сын: Широбоков Фёдор Парфёнович
Отец ребёнка: Широбоков Парфён Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно