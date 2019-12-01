Атомян (Хостян) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атомян (Хостян) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.19

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1970

Дочь: Горобцова Галина Акоповна

Отец ребёнка: Атомян Акоп Акопович

Рождение ребёнка
30.08.1972

Сын: Атомян Альберт Акопович

Отец ребёнка: Атомян Акоп Акопович

Рождение ребёнка
12.02.1984

Сын: Атомян Арутюн Акопович

Отец ребёнка: Атомян Акоп Акопович

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