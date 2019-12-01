Атомян (Хостян) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.19
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1970
Дочь: Горобцова Галина Акоповна
Отец ребёнка: Атомян Акоп Акопович
Рождение ребёнка
30.08.1972
Отец ребёнка: Атомян Акоп Акопович
Рождение ребёнка
12.02.1984
Отец ребёнка: Атомян Акоп Акопович