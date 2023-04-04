Бланк Иоганн (Иван)
Место рожденияОлонец
Дата рождения1708
Дата смерти10.02.1745
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Бланк Яков
Мать: не указана
Олонец
Рождение ребёнка
1728
Сын: Бланк Карл
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
10.02.1745
Москва, город федерального значения Москва