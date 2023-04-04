Бланк Иоганн (Иван) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бланк Иоганн (Иван)

Место рождения

Олонец

Дата рождения

1708

Дата смерти

10.02.1745

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Бланк Яков

Мать: не указана

Олонец
Рождение ребёнка
1728

Сын: Бланк Карл

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Смерть
10.02.1745
Москва, город федерального значения Москва
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