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Пугачева Любовь Александровна
Пугачева Любовь Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.1957
Пол
Женский
Отец
Плаксин Александр Семенович
1932 г.р.
Мать
Плаксина Вера Константиновна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1957
Отец:
Плаксин Александр Семенович
Мать:
Плаксина Вера Константиновна
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