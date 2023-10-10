Невельской Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невельской Геннадий Иванович

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Место рождения

Дракино, Солигаличской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

05.12.1813

Дата смерти

29.04.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Дракино, Солигаличской уезд, Костромская губерния
Место жительства
С 1813
Дракино, Солигаличской уезд, Костромская губерния
Смерть
29.04.1876
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
По 1876
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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