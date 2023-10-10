Невельской Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.12.1813
Дата смерти29.04.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1813
Смерть
29.04.1876
Место жительства
По 1876